Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (02.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Regierungskoalition und die Union haben sich auf Details des geplanten 100-Mrd.-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr geeinigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF).Die Gespräche über die dazu nötige Änderung des Grundgesetzes seien erfolgreich beendet worden. Jetzt solle alles ganz schnell gehen: Nach der Einigung sollten bald Rüstungsgüter im großen Stil bestellt werden. "Es wird unverzüglich und noch vor der parlamentarischen Sommerpause eine Initiative zur Beschleunigung der Beschaffung auf den Weg gebracht", hätten Vertreterinnen und Vertreter der Koalition und der Union mitgeteilt.Einer der Profiteure dürfte Rheinmetall sein. Der Konzern gehöre zu den größten Herstellern militärischer Heerestechnik in Europa und wolle nun bis zu 3.000 neue Mitarbeiter einstellen. Die Lager seien 2021 für eine Mrd. Euro mit Stahl, Aluminium und Spezialchips aufgefüllt worden. Analysten würden für 2022 rund 6,6 Mrd. Euro Umsatz erwarten, rund 17 mehr als 2021. Der Nettogewinn solle sogar um fast zwei Drittel zulegen. Sobald die ersten Aufträge vom Bund eintrudeln würden, würden diese Schätzungen wohl erhöht werden müssen. Der Ukraine-Krieg und dessen Konsequenzen für die militärische Aufrüstung auch in Deutschland hätten die Rheinmetall-Aktie kräftig aufgeschoben.Nun winke dem Titel im Juni sogar der Aufstieg in den DAX , wenngleich der Wert auf den letzten Metern noch vom Kosmetikkonzern Beiersdorf abgefangen werden könnte. Die Entscheidung werde die Deutsche Börse am 3. Juni um kurz nach 22 Uhr bekannt geben. Falls es nicht klappt, gibt es bereits im September die nächste Chance, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2022)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:194,10 EUR +0,67% (02.06.2022, 12:26)