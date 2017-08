Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (07.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Die Q2-Zahlen hätten auf operativer Ebene im Rahmen bzw. über den Erwartungen des Analysten gelegen (u.a. operatives Ergebnis: 84 (Vj.: 72) Mio. Euro). Das Automobil-Geschäft habe sich wieder sehr stark präsentiert. Im Rahmen des Q2-Berichts sei jetzt der Ausblick für das Geschäftsjahr 2017 - aufgrund des Automobil-Bereichs - erhöht worden (u.a. organisches Umsatzwachstum von +6% (bisher: +4% bis +5%) y/y; operative Marge: rund 6,5% (bisher: rund 6,3%)). Es komme für den Analysten nicht überraschend. Das Book-to-Bill-Ratio habe in Q2 über der wichtigen Marke von 1 gelegen und der Auftragsbestand sei im Quartalsverlauf gestiegen.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2017e: 4,88 (alt: 5,02) Euro; EPS 2018e: 5,84 (alt: 5,55) Euro). Die Wehretats - vor allem in Deutschland/Europa - sollten zukünftig steigen, wovon Rheinmetall profitieren sollte. Unsicherheiten bestünden bezüglich der Entwicklung der Automobilindustrie (angeblich plane die EU-Kommission ebenfalls eine E-Auto-Quote).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rheinmetall-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 89,00 auf 92,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 03.08.2017)