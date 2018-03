Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

105,95 EUR -2,80% (01.03.2018, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

105,80 EUR -2,71% (01.03.2018, 16:24)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (01.03.2018/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) fest und hebt das Kursziel an.Der Konzernumsatz sei 2017 etwas schwächer gewachsen als avisiert. Dabei habe der Automotive-Bereich überzeugt. Das Defence-Geschäft sei aber hinter der Planung zurückgeblieben. Die Analysten würden dies u.a. auf die verzögerte Regierungsbildung in Deutschland zurückführen, die sich in nicht erteilten Exportgenehmigungen und einer zurückhaltenden Ausgabepolitik niedergeschlagen habe. Dies habe nach Erachten der Analysten auch den projektbedingt volatilen Defence-Auftragseingang in Q4 mit 671 Mio. EUR (VJ 725 Mio. EUR, avisiert ca. 1 Mrd. EUR) negativ tangiert. Die Analysten würden diesen Effekt aber als temporär werten und ein Nachholpotenzial in 2018 sehen.Auf der operativen Margenseite sei im Konzern das Ziel von "leicht über 6,5%" mit 6,8% (VJ 6,3%) übertroffen worden. Beide Bereiche hätten etwas bessere operative Margen beigesteuert. Erfreulich sei auch der freie Cashflow gewesen, der mit 276 Mio. EUR (VJ 161 Mio. EUR, LBBWe 265 Mio. EUR) einen historischen Rekordwert erreicht habe. Bezogen auf den Umsatz habe die Quote mit 4,7% die Zielspanne von 2 bis 4% übertroffen.Rheinmetall biete ein attraktives Wachstumsprofil bei einer im Sektorvergleich noch moderaten Aktienbewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: