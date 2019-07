Die zentrale Frage sei, ob die unzuverlässige Handelspolitik langfristig ebenso viel Schaden anrichten könne wie ein frontaler Konflikt. Denn es gebe Anzeichen einer Rekalibrierung der Lieferkette, da das derzeit flache globale Investitionswachstum sich in den negativen Bereich bewege - eines der Hauptrisiken für den globalen Zyklus.



Angesichts der Entwicklungen rund um Huawei würden sich die Aktienmärkte kurzfristig positiv verhalten. Allerdings könnte auch die geldpolitische Entspannung der FED seit Anfang Juli aufgrund der abnehmenden Spannungen nochmal unter die Lupe genommen werden. Deshalb würden die Experten im September mit dem Eintritt in einen Zinssenkungszyklus rechnen.



Die Experten würden daher davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten eine auf globaler Ebene stattfindende Lockerung der Zentralbankpolitik nach wie vor ein großes Thema sein werde. Gründe dafür würden die Experten primär in den weiter anhaltenden Unsicherheiten und deren Auswirkungen auf die globalen Investitionen sehen. Sie würden jedoch keinen Zusammenhang zwischen den kurzfristigen Entwicklungen im Kontext des Handelskrieges und der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken sehen, da sich die Abwärtsrisiken für das globale Wirtschaftswachstum verfestigt hätten. (01.07.2019/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Das Resultat des G20-Gipfels in Osaka war bereits im Vorfeld absehbar, denn die USA und China stimmten beide einer Wiederaufnahme der Handelsgespräche zu, so Dr. Salman Ahmed, Chief Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers.Huawei habe zudem eine partielle Entlastung angeboten bekommen, was nicht unbedingt zu erwarten gewesen sei - Details über die Vereinbarung seien allerdings nur bedingt bekannt.