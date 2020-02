Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

11,315 EUR -6,83% (24.02.2020, 15:18)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (24.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Das Zahlenwerk für das Q4/2019 (testiert) sei durch die niedrigeren Öl- und Gaspreise sowie milliardenschwere Sonderbelastungen (v.a. Wertberichtigungen) geprägt gewesen. Der bereinigte Nettogewinn sei deutlich hinter der Analystenerwartung und moderat hinter dem Marktkonsens zurückgeblieben. Im aktuellen Ölpreisumfeld (Brent: <60 USD je Barrel) sei Repsol weiterhin cashflow-positiv (freier Cashflow). Das Gearing (per 31.12.2019) sei im Quartalsverlauf deutlich gestiegen (negativer freier Cashflow und negatives Nettoergebnis in Q4). Die organische Reserveersatzrate habe in 2019 nur bei -14% gelegen! Anfang Mai wolle Repsol einen neuen Mittelfristplan (bis 2025) präsentieren, der nach Meinung des Analysten eine beschleunigte Hinwendung auf Aktivitäten jenseits des Öl- und Gasgeschäfts umfassen werde. Seine Prognosen habe Diermeier aufgrund eines konservativeren Ölpreisszenarios mehrheitlich gesenkt (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 1,47 (alt: 1,79) Euro; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: 1,64 (alt: 1,79) Euro). Die Dividendenrendite (2020e: 8,2%) sei seines Erachtens attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Repsol-Aktie. Das Kursziel werde von 14,80 Euro auf 13,10 Euro gekappt. (Analyse vom 24.02.2020)Börsenplätze Repsol-Aktie: