Börsenplätze Repsol-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,455 EUR +2,23% (29.03.2018, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,48 EUR +1,72% (29.03.2018, 14:25)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (29.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Investmentanalyst Achim Wittmann von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Mit einem bereinigten Nettoergebnis von 703 Mio. EUR habe Repsol die Markterwartungen im vierten Quartal 2017 übertreffen können. Der Grund hierfür habe im Bereich Corporate & Others gelegen, dessen Ergebnis von niedrigeren Zinsen und Verwaltungskosten sowie einem höheren Ergebnisbeitrag der Beteiligung an Gas Natural profitiert habe. Die Ergebnisentwicklung der operativen Segmente Upstream und Downstream hätten im Rahmen der Marktprognosen gelegen. Im Gesamtjahr hätten die Spanier ihr bereinigtes Nettoergebnis um 25% auf 2,4 Mrd. EUR gesteigert. Wesentlicher Ergebnistreiber sei das Fördergeschäft mit einem Anstieg des bereinigten Nettoergebnisses von 52 auf 632 Mio. EUR gewesen. Repsol habe letztes Jahr insgesamt 695 Tausend Barrel Öläquivalente pro Tag gefördert (+0,7%, Gasanteil 63%). Die Wiederaufnahme der Förderung in Libyen habe im vierten Quartal zu einem Produktionsplus von 5,3% geführt.Auf seine Aktivitäten in Venezuela habe der Konzern im vergangenen Jahr Abschreibungen von rund 0,7 Mrd. EUR vorgenommen, die jedoch durch Auflösungen von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an RSRUK hätten ausgeglichen werden können. Ihre restlichen Anteile von 20% an Gas Natural Fenosa habe Repsol mittlerweile verkauft. Den Erlös von 3,8 Mrd. EUR wolle das Unternehmen vorzugsweise in organisches Wachstum im Bereich Gas- und Strom investieren. Angesichts der positiven Ergebnisentwicklung schlage das Management eine Erhöhung der Dividende von 0,76 EUR auf 0,90 EUR je Aktie vor.Für das laufende Jahr gehe das Unternehmen von einer auf über 700 kboe/d steigenden Produktion aus. Bis zum Jahr 2020 solle der Anstieg insgesamt rund 50 kboe/d betragen.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Repsol-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei 15 EUR belassen. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link