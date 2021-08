Nachhaltigkeit ist ein Megatrend unserer Zeit und zahlreiche Studien belegen sogar, dass eine nachhaltige Geldanlage und nachhaltig geführte Unternehmen langfristig einen besseren Ertrag erwirtschaften, so die Analysten vom BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER. Nachhaltige Investments seien folglich nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für das Portfolio.



Für Unternehmen, die international im Wettbewerb stünden, sei diese CO2-Abgabe jedoch nachteilig, da die Konkurrenz durch keine solche Abgabe zusätzlich belastet werde. Um diese Wettbewerbsverzerrung zu verringern, schaffe die Regierung zwar einen finanziellen Ausgleich, doch dieser müsse in Teilen in den Klimaschutz der Betriebe investiert werden. Vollständig werde das Spielfeld damit also nicht geebnet.



Um dennoch von dem Thema Nachhaltigkeit zu profitieren, sei es wichtig, das Vermögen breit gestreut zu investieren und nicht dem "home-bias" und Klumpenrisiken anheimzufallen. Selbst wenn sich Anleger mit der eigenen Wirtschaft am besten auskennen würden, sollten Investitionen in diese Unternehmen nicht überproportional gewichtet werden. Für eine langfristig erfolgreiche Anlagestrategie müsse über Branchen und Länder hinweg diversifiziert werden. Besonders die USA, Asien, aber auch die Emerging Markets würden hier große Chancen bergen. (17.08.2021/ac/a/m)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Selbst in Zeiten der Pandemie beherrschen globale Erwärmung und Klimawandel weiterhin den gesellschaftlichen und politischen Diskurs, so die Analysten vom BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER.Als Anreiz für mehr erneuerbare Energien und um Investitionen in Klimaschutz zu fördern, habe die Bundesregierung daher eine CO2-Abgabe auf Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas eingeführt. Aber auch bei Investoren und in der Vermögensanlage stehe das Thema schon länger ganz oben auf der Agenda. Immer mehr Menschen möchten nicht nur nachhaltig Leben und mit gutem Gewissen konsumieren, sie möchten auch in Ökologie und den Schutz der Umwelt investieren.