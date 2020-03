Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

15,11 EUR -4,82% (18.03.2020, 15:57)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

15,016 EUR -6,09% (18.03.2020, 16:10)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (18.03.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und senkt das Kursziel von 42 auf 15 Euro.Unabhängig von der Coronavirus-Krise seien bereits die Jahreszahlen für 2019 schwach ausgefallen und die Baustellen im Konzern seien zahlreich, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Probleme insbesondere in China, Argentinien, Algerien, der Türkei oder im Iran seien das Eine, die Schwierigkeiten mit dem Allianzpartner Nissan das Andere. Der Unternehmensführung und insbesondere dem ab Juli 2020 amtierenden neuen CEO Luca de Meo komme die wichtige und zugleich schwierige Aufgabe zu, die Allianz aus Renault und Nissan zu festigen und unwiderruflich zu machen. Nach wie vor drohe die Allianz auseinanderzufliegen. Die geplante Fusion mit FIAT Chrysler sei gescheitert, stattdessen komme dort jetzt voraussichtlich der französische Konkurrent PSA zum Zuge. Nach der Krise könnte die Automobilwelt infolge einer Konsolidierungswelle eine andere sein. Eine naheliegende Option wäre auch ein engeres Zusammenarbeiten oder gar eine Fusion mit dem bereits kapitalmäßig verflochtenen Partner Daimler. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Fusionsdruck infolge der Coronavirus-Krise für Renault deutlich steige.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Kursziel für die Renault-Stammaktie von 42 auf 15 Euro (Anlagehorizont: ein Jahr) und stuft sie zugleich in einer aktuellen Aktienanalyse von kaufen auf "halten" herab. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: