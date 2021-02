Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

37,875 EUR -4,64% (19.02.2021, 12:51)



Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

37,735 EUR -5,19% (19.02.2021, 12:57)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (19.02.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), erhöht aber das Kursziel von 27 auf 32 Euro.Nach leicht roten Zahlen in 2019 sei 2020 ein Horror-Jahr mit tiefroten Zahlen gefolgt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die von der Unternehmensführung verkündete "Renaulution" sei dringend erforderlich. Auch wenn der französische Konzern grundsätzlich die Elektromobilität vorantreibe, fahre Renault in der Corona-Krise doch vielen anderen Autoherstellern hinterher. Der Allianz-Partner Nissan liefere noch dazu drastische Milliarden-Verluste ab und das Bündnis gestalte sich weiterhin schwierig. Sollte die Allianz wider Erwarten auseinanderfliegen würden, könnte der Daimler-Konzern eine Alternative für Renault sein, zumal beide Konzerne wechselseitig aneinander beteiligt seien. Die Franzosen seien dringend auf zuverlässige Partner - ob für eine Allianz oder Fusion - angewiesen. Auch eine Übernahme des französischen Konzerns wäre ein Leichtes, wäre nicht der französische Staat Ankeraktionär. Renault sei derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 11,8 Mrd. Euro ein Leichtgewicht, während z.B. Tesla mit etwas absurden mehr als 600 Mrd. Euro bewertet werde.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt mit Blick auf den operativen Geschäftsgang und die umfangreichen Probleme im Konzern seine Verkaufsempfehlung für die Renault-Aktie bei einem von 27 auf 32 Euro angepassten Kursziel. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.Börsenplätze Renault-Aktie: