Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

87,83 EUR +0,03% (19.02.2018, 15:39)



ISIN Renault-Aktie:

FR0000131906



WKN Renault-Aktie:

893113



Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNL



Euronext - Paris Ticker Symbol Renault-Aktie:

RNO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Renault-Aktie:

RNSDF



Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (19.02.2018/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und erhöht das Kursziel von 95 auf 100 Euro.Die Allianz um Renault, Dacia, Lada, Nissan und Mitsubishi sei mit 10,608 Mio. verkauften Fahrzeugen erstmals der weltweit größte Hersteller von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen noch vor Volkswagen und Toyota, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine engere Verflechtung der Allianzpartner in den nächsten Jahren sei durchaus vorstellbar. Führend seien die Allianz-Partner zudem im Bereich der Elektromobilität mit dem weltweit meistverkauften Elektroauto Nissan LEAF und dem europäischen Bestseller Renault ZOE. Zusammengehalten werde die Allianz nach wie vor von Carlos Ghosn, dessen Vertrag um 4 Jahre verlängert werden solle, auch mit der Intention die Allianz weiter zu festigen. Im Jahr 2022 wollten die Allianz-Partner mehr als 14 Mio. Autos verkaufen und zusammen einen Umsatz von rund USD 240 Mio. erzielen. In China, wo Renault bislang nur recht schwach vertreten sei, sollte der Konzern in den nächsten Jahren prozentual deutlich stärker wachsen als die Konkurrenz. 2017 sei ein recht starkes Jahr für Renault gewesen, was sich laut Schwope nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegele.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, sieht in einer aktuellen Aktienanalyse die Renault-Aktie aktuell als einen der interessantesten Automobil-Titel und bestätigt seineKaufempfehlung für diese mit einem von 95 auf 100 Euro erhöhten Kursziel. (Analyse vom 19.02.2018)Börsenplätze Renault-Aktie:Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:88,28 EUR +2,65% (19.02.2018, 12:56)