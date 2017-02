Euronext Paris-Aktienkurs Renault-Aktie:

Kurzprofil Renault S.A.:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (14.02.2017/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF).Renault habe im Jahr 2016 ein deutliches Absatz-, Umsatz- und Ergebnisplus erzielt. Im laufenden Jahr 2017 werde der Autokonzern einen neuen Strategieplan 2017 - 2022 präsentieren, mit dem Ziel, 2022 einen Umsatz von rund EUR 70 Mrd. sowie eine Operating Profit-Marge von 7% zu erreichen.Die um Mitsubishi erweiterte französisch-japanisch-russische Automobil-Allianz von Renault, Nissan und Lada habe letztes Jahr 9,96 Mio. Autos verkauft und sei damit nur knapp hinter Volkswagen, Toyota und General Motors ins Ziel gekommen. Der CEO Ghosn habe im Rahmen der Analysten-Konferenz noch einmal deutlich gemacht, dass eine Aufstockung der Beteiligung an Nissan aufgrund japanischer Vorbehalte nicht möglich sei, solange der französische Staat Großaktionär von Renault bleibe. Renault habe seine Ergebnisgrößen deutlich verbessert. In den kommenden Jahren könnte Renault von seiner starken Stellung in bzw. einer Erholung der gegenwärtig noch am Boden liegenden Märkte Brasilien und Russland profitieren.Börsenplätze Renault-Aktie:Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:88,27 EUR +0,64% (14.02.2017, 09:54)