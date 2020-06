Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die GDR-Aktie von Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) ein klarer Kauf.Die Aktie des indischen Mischkonzerns stehe nahe ihrem Allzeithoch bei 1.617 Indische Rupien (18,8 Euro). In den vergangenen Tagen habe Reliance diesen markanten Widerstand mehrfach testen können, doch so ganz gelingen wolle der Sprung noch nicht. Derweil würden Analysten weiterhin optimistisch für die Aktie bleiben.Nach Angaben der "Economic Times" bekräftige der indische Finanzdienstleister Angel Broking seine Kaufempfehlung für Reliance mit einem Kursziel von 1.748 Rupien. Zur Begründung habe es geheißen, Reliance sei in verschiedenen Sektoren aufgestellt und habe in jedem der Bereiche eine dominante Marktstellung. Von dem Telekommunikationsgeschäft würden sich die Analysten zukünftig stärkeres organisches Wachstum versprechen. Das werde erreicht durch die schrittweise Erhöhung von Datentarifen sowie weiterem Abonnentenzuwachs.Das Finanzhaus Motilal Oswal habe ebenfalls seine Kaufempfehlung aufgefrischt und das Kursziel auf 1.743 Rupien beziffert. Die Analysten würden die hohe Investorennachfrage nach der Reliance Tochter Jio positiv bewerten.Reliance Industries mache derzeit vieles richtig. Das würden neben den Investoren, auch die Mehrzahl der Analysten so sehen. Daher dürfte der Sprung über den charttechnischen Widerstand nur eine Frage der Zeit sein. Der Sprung über diese Marke würde ein frisches Kaufsignal generieren.Mit einem KGV von 20 ist die Reliance Industries GDR-Aktie noch moderat bewertet und ein klarer Kauf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)