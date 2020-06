Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Regeneron komme bei der Umsetzung seiner Strategie gegen die durch das neuartige Coronavirus ausgelöste Lungenerkrankung Covid-19 voran. Am Donnerstag habe die Biotech-Gesellschaft die erste klinische Studie mit einem potenziellen Corona-Antikörper begonnen. Die Aktie schlage sich im schwachen Gesamtmarkt wacker.Der viel beachtete "Antikörper-Cocktail" von Regeneron werde an insgesamt vier Populationen getestet. Die eine Hälfte davon bekomme das Medikament als Behandlung, die andere als mögliche Prävention. "Ich denke, es gibt viel Grund zur Hoffnung", so Regeneron-CSO George Yancopoulos gegenüber CNBC.Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für Regeneron Pharmaceuticals nach dem Start einer klinischen Studie zur Bekämpfung von Covid-19 auf "sector perform" mit einem Kursziel von 524 US-Dollar belassen. Der Studienstart sei mit Spannung erwartet worden und könnte den Markt in Aufregung versetzen, habe Analyst Kennen Mackay in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf den von Regeneron verfolgten Ansatz über einen Antikörper-Cocktail geschrieben. Die Amerikaner seien auf dem Gebiet der Antikörper-Entwicklung führend, allerdings sei auch der Konkurrenzdruck stark und dürfte sogar noch weiter zunehmen.Die Börse habe den Studienstart positiv aufgenommen. Im gestrigen Handel habe die Regeneron-Aktie zwischenzeitlich bei 625,79 Dollar ein neues Jahreshoch erreicht, sei allerdings dann in den negativen Bereich gedreht. Dennoch überzeuge der Wert weiter durch eine hohe Relative Stärke - obwohl sich kürzlich erst Sanofi vom Großteil der Regeneron-Beteiligung getrennt habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link