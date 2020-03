Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

437,25 EUR +2,04% (31.03.2020, 16:28)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

476,53 USD +6,01% (31.03.2020, 16:38)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (31.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Neben Gilead, Novartis und Co sage auch Regeneron dem neuartigen Coronavirus den Kampf an. Die Gesellschaft fahre dabei zweigleisig, in den kommenden Wochen sei daher mit ordentlich Newsflow zu rechnen. Derweil habe die DZ BANK die Regeneron-Aktie unter die Lupe genommen und auf die Liste der Kaufempfehlungen gepackt.Die DZ BANK habe Regeneron von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Papiere von 500 auf 550 Dollar angehoben. Mit gleich zwei Ansätzen greife Regeneron die COVID-19-Infektion an, habe Analyst Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Mit dem bereits für Rheuma zugelassenen Kevzara ziele das Unternehmen auf die Abmilderung des Krankheitsverlaufs, so Kraus. Prophylaxe oder gar die direkte Behandlung der Virusinfektion verspreche der Ansatz über einen Antikörper-Cocktail. Der Experte habe das neue Votum und den neuen fairen Wert mit dem kräftig wachsenden Basisgeschäft und der auch durch die Covid-Projekte verbesserten langfristigen Zukunftsaussichten begründet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link