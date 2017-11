Börsenplätze Red Eléctrica-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Red Eléctrica-Aktie:

18,09 EUR +0,39% (06.11.2017, 10:54)



ISIN Red Eléctrica-Aktie:

ES0173093024



WKN Red Eléctrica-Aktie:

A2ANA3



Ticker-Symbol Red Eléctrica-Aktie:

RE21



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Red Eléctrica-Aktie:

RDEIF



Kurzprofil Red Eléctrica Corporación S.A.:



Red Eléctrica (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, Ticker-Symbol: RE21, Nasdaq OTC-Symbol: RDEIF) mit Hauptsitz in Alcobendas (Madrid) ist Spaniens monopolistischer Stromnetzbetreiber, der das nationale Übertragungsnetz sowie das Höchstspannungsnetz mit einer Länge von insgesamt über 40.000 km betreibt. Die Aktivitäten umfassen dabei auch die Anbindung des Festlandes an die spanischen Inseln (Balearen, Kanaren). (06.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Red Eléctrica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Stromnetzbetreibers Red Eléctrica Corporación S.A. (ISIN: ES0173093024, WKN: A2ANA3, Ticker-Symbol: RE21, Nasdaq OTC-Symbol: RDEIF) nach wie vor mit "kaufen" ein.In den ersten neun Monaten 2017 habe der spanische Stromnetzbetreiber Red Eléctrica seinen Umsatz um 1,4% auf 1,47 Mrd. Euro verbessert. Das EBITDA habe um 2,0% auf 1,14 Mrd. Euro und das EBIT um 2,2% auf 767,8 Mio. Euro gesteigert werden können. Das Nettoergebnis habe 5,1% auf 495,5 Mio. Euro zugelegt.Im dritten Quartal habe der Umsatz bei 478,1 Mio. Euro stagniert. Das EBITDA sei um 2,3% gestiegen, das EBIT um 2,8% auf 244,3 Mio. Euro. Der Nettogewinn habe sich um 5,2% auf 155,5 Mio. Euro verbessert.Die Neunmonatszahlen hätten keine Überraschungen gebracht und den Trend der Vorquartale fortgesetzt. Die Einbeziehung neuer Übertragungskapazitäten habe den Umsatz gestärkt. Die operativen Kosten seien aufgrund neuer Projekte in Peru gestiegen. Gesunkene Finanzierungskosten sowie eine geringere Steuerquote hätten zu einem überproportionalen Anstieg im Nettoergebnis geführt. Mit den Zahlen liege das Unternehmen im Plan, die Jahresziele (jährliches Gewinnwachstum/Aktie von +5 bis 6% bzw. Anstieg der Dividende/Aktie von 7%) zu erreichen.Aufgrund der guten Perspektiven, die sich in überdurchschnittlichem Gewinnwachstum niederschlagen, bekräftig Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, seine "kaufen"-Empfehlung sowie das Kursziel von 20,50 Euro für Red Eléctrica. (Analyse vom 06.11.2017)