London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

GBP 68,68 -0,84% (15.02.2017, 10:48)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein international führendes Unternehmen in Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Mannheim, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (15.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) weiterhin zu verkaufen.Das Unternehmen habe beim Umsatz in Q4 mit 2,76 (Vj.: 2,32) Mrd. GBP die Analysten-Prognose (2,76 (Marktkonsens: 2,73) Mrd. GBP) getroffen. Währungs- und akquisitionsbereinigt sei dieser aber wegen der Auswirkungen durch das schädliche Desinfektionsmittel Oxy RB und einer nachlassenden Dynamik bei Scholl/Amope wieder schwächer als erwartet ausgefallen. Das operative Ergebnis habe in H2 über der Analysten-Prognose gelegen. Die Zielsetzung für das Umsatzwachstum in 2016 (+4% y/y) sei verfehlt worden und habe einen historischen Tiefstand (+3% y/y) erreicht. Für 2017 erwarte Reckitt Benckiser einen Umsatzanstieg von 3% y/y und einen moderaten Anstieg der bereinigten operativen Marge. Die Analystin habe ihre EPS-Prognosen angehoben. Die Umsatzentwicklung in Q4 und im Gesamtjahr sowie der Umsatzausblick für 2017 hätten enttäuscht. Ferner habe das Unternehmen die erwartete Übernahme des US-Babynahrungsherstellers Mead Johnson bestätigt. Diese sehe die Analystin aus strategischen Gründen kritisch (wenig konform zur bisherigen Ausrichtung).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Reckitt Benckiser-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde weiterhin bei 61,00 GBP gesehen. (Analyse vom 15.02.2017)Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:81,95 EUR -0,06% (15.02.2017, 10:30)