Börsenplätze Rakuten-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rakuten-Aktie:

9,379 EUR +0,93% (29.05.2019, 16:10)



Tokio-Aktienkurs Rakuten-Aktie:

1.150,00 JPY (28.05.2019)



ISIN Rakuten-Aktie:

JP3967200001



WKN Rakuten-Aktie:

927128



Ticker-Symbol Rakuten-Aktie:

RAK



Kurzprofil Rakuten:



Rakuten Inc. (ISIN: JP3967200001, WKN: 927128, Ticker-Symbol: RAK) ist ein weltweit führendes Innovationsunternehmen in den Bereichen E-Commerce, Kommunikation und Fintech aus Japan. (29.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rakuten-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Rakuten-Aktie (ISIN: JP3967200001, WKN: 927128, Ticker-Symbol: RAK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das japanische E-Commerce Unternehmen Rakuten stoße weiter in den Krypto-Sektor vor. Erst vor wenigen Stunden sei eine neue Partnerschaft mit dem Blockchain-Sicherheitsunternehmen CipherTrace bekannt geworden.Zusammen mit CipherTrace werde Rakuten die Sicherheit von Rakuten Wallet gewährleistet. Dies sei eine Tochtergesellschaft, die im Juni den Start einer hauseigenen Krypto-Börse geplant habe.Die Handelsplattform ermögliche es Nutzern, digitale Assets über ihr Smartphone handeln zu können. Die Kontoeröffnung solle kostenlos sein und die Einlagen der Kunden sollten in Cold Wallets gespeichert werden.Nach einer längeren Abwärtsphase habe der Chart die Kurve gekratzt und deute nun einen mustergültigen Turnaround an.Der "Aktionär" Top-Tipp-Spekulativ ist ebenfalls im Depot des Bitcoin Report vertreten, so Marco Bernegg. (Analyse vom 29.05.2019)