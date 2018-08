Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Xetra-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

26,60 EUR 0,00% (10.08.2018, 09:23)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (10.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2).Positiver Trend in Q2: Im zweiten Quartal 2018 habe der Konzernumsatz um 5,6% yoy auf 70,5 Mio. EUR zugelegt. In der regionalen Betrachtung sei der deutsche Heimatmarkt Haupttreiber gewesen. Durch Fertigstellungen und Auslieferungen zu einem Großauftrag habe sich der Umsatz hierzulande um +36,8% yoy auf 19,0 Mio. EUR erhöht. Auch in der Region Amerika sei der Umsatz um 6,0% auf 7,9 Mio. EUR gestiegen. Damit habe der rückläufige Trend der zurückliegenden elf Quartale gebrochen werden können. Negativ habe sich dagegen der Umsatz in Asien (-7,5% auf 14,1 Mio. EUR) sowie in der Zentralregion (Afrika und Europa ohne Deutschland,-2,3% yoy auf 29,5 Mio. EUR) entwickelt. Durch die gute Umsatzrealisierung sei der Auftragsbestand zum Ende Juni auf 89,2 Mio. EUR von 92,5 Mio. EUR zum Ende März leicht zurückgegangen. Das EBIT habe sich auf -1,0 Mio. EUR verbessert (Vj.: -3,3 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung gestiegener Sondereffekte (v.a. durch die Umsetzung von "R.STAHL 2020") habe sich das bereinigte EBIT auf +1,2 Mio. EUR von -2,8 Mio. EUR im Vorjahresquartal verbessert. Der Nettoverlust habe sich auf -1,5 Mio. EUR verringert (Q2 2017: -3,1 Mio. EUR). Der Analyst habe seine Schätzungen entsprechend angepasst.Der unverändert hohe Preisdruck dürfte die Rückkehr zu einem auskömmlichen Margenniveau weiterhin verzögern. Risiken für seinen Investment Case sehe der Analyst nach wie vor in einer signifikanten Ölpreiserholung, in weiteren Zukäufen der Großaktionäre und in einer deutlich kräftigeren Gewinnerholung als antizipiert. Auf Grundlage seiner DCF-Analyse ermittle der Analyst einen fairen Wert von ca. 25 EUR je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link