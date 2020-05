Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

22,60 EUR +0,89% (21.05.2020, 12:30)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (21.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) weiterhin zu kaufen.Mit guter Auftragssituation ins Jahr gestartet: R. Stahl habe schon vorläufige Kennzahlen zu Q1/20 veröffentlicht. Die finalen Ergebnisse würden dies bestätigen und seien insofern keine Überraschung mehr. R. Stahl habe in Q1/20 neue Aufträge über 78,8 Mio. Euro erhalten. Dies sei angesichts der herannahenden Wirtschaftskrise ein erfreulicher Zuwachs von 14,2% verglichen mit Q1/19. Gegenüber den Jahren 2017 und 2018 hätten die Aufträge eine bessere Margenqualität. Der Auftragsbestand habe Ende März 2020 bei 79,9 Mio. Euro gelegen, was einer rechnerischen Reichweite von etwa 3,5 Monaten entspreche.Bei einem um 3,6% rückläufigen Umsatz habe sich ein um 39% rückläufiges EBITDA vor Sondereinflüssen ergeben. Hier habe sich insbesondere die Coronavirus-Pandemie ausgewirkt, die zum einen kundenseitige Verzögerungen bei Transport und Warenannahme und zum anderen höhere Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Abläufe zur Folge gehabt habe. Damit sei die Marge deutlich zurückgefallen auf 7,3% (Q1/19: 11,4%).R. Stahl habe die Jahresziele für 2020 bestätigt. Dies sei erfreulich angesichts des Umstandes, dass zahlreiche Unternehmen derzeit ihre Jahresprognosen gänzlich ausgesetzt hätten. Es gelte weiterhin ein Umsatzziel von 260 bis 275 Mio. Euro. Beim EBITDA vor Sondereinflüssen werde ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag angestrebt. Aufgrund dessen lasse der Analyst seine Schätzungen unverändert.Wegen der Verkürzung der unterjährigen Periode im DCF-Model ergibt sich ein leicht höheres Kursziel von 29,00 (alt: 28,50) Euro je Aktie und Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Einschätzung. (Analyse vom 20.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.