Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

20,60 EUR -0,96% (08.12.2020, 15:30)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (08.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) weiterhin zu kaufen.Rückläufige Auftragseingänge (AE) in Q3/20 - Nachfragebelebung erwartet: Die schwache Weltwirtschaft habe zu rückläufiger Nachfrage im Tages- und auch im Projektgeschäft geführt. Im Vorjahresvergleich seien die AE nach einem noch erfreulichen Auftaktquartal (+14,2%) in Q2/20(-12,2%) und in Q3/20 (-18,2%) deutlich rückläufig gewesen. Der Rückgang im Projektgeschäft sei vor allem von Auftragsverschiebungen aus der Ölindustrie getrieben gewesen. R. STAHL erwarte eine allmähliche Nachfragebelebung im Laufe der nächsten Quartale, die sich dann auch spürbar ab H2/21 im Umsatz zeigen sollte.Ebenso wie der AE habe die Umsatzentwicklung in Q3/20 unter dem durch die Corona-Pandemie ausgelösten Konjunktureinbruch gelitten. Auch aufgrund der hohen Vorjahresbasis habe sich ein Rückgang um 16,4% ergeben. Überdurchschnittlich stark sei das Geschäft in Amerika (-38% ggü. Vj.) und Asien/Pazifik (-19,7% ggü. Vj.) zurückgegangen. Trotz zeitnah eingeleiteter Kostenanpassungen habe R. STAHL beim EBITDA vor Sondereinflüssen (SE) einen 52%igen Rückgang auf 5,0 Mio. Euro hinnehmen müssen. Der Margenrückgang habe auf 8,3% (Vj.: 14,5%) begrenzt werden können. Nach neun Monaten hätten sich die Sondereinflüsse auf lediglich 0,5 (Vj.: 4,0) Mio. Euro summiert.Angesichts der Nachfrageschwäche habe RSL sein Umsatzziel 2020 nach unten in einen Bereich zwischen 242 bis 248 Mio. Euro angepasst (bisher: 260 - 265 Mio. Euro). Die neue Analystenschätzung liege bei 246 Mio. Euro; dafür seien in Q4/20 noch knapp 62 Mio. Euro erforderlich. Beim EBITDA vor SE habe RSL die bisherige Zielsetzung präzisiert und rechne jetzt mit einer Range zwischen 15 und 18 Mio. Euro. Der Analyst habe seine Schätzung leicht erhöht von bisher 14,6 Mio. Euro auf 16,2 Mio. Euro.Bei einem moderat reduzierten Kursziel von 27,00 Euro (-6,9%) (zuvor: 29,00 Euro) hält Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, an seiner Einschätzung "kaufen" fest. (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.