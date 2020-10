Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE treibe den Wandel hin zu mehr Erneuerbaren Energien konsequent voran. Um den Kohleausstieg zu meistern und auch in der neuen Energiewelt seinen Platz zu finden, setze der Konzern auf Wind-, Solarkraft und Co. Ein ganz wichtiger Markt seien dabei die USA, RWE habe hier nun beeindruckende Zahlen vermeldet.Während in Deutschland der Ausbau der Windenergie stocke, habe RWE in den USA bereits den 25. Windpark an Land in Betrieb genommen. Der Windpark Cranell in Texas habe 250 Millionen Dollar - das entspreche rund 213 Millionen Euro - gekostet, habe RWE am Montag berichtet. Mit einer Kapazität von 220 Megawatt könne er den Bedarf von mehr als 66.000 Haushalten decken.RWE verfüge damit in den USA über eine installierte Gesamtkapazität in Windparks von rund 3.600 Megawatt. Nordamerika sei einer der Kernmärkte der Essener im Bereich der Erneuerbaren Energien. Weitere Windkraftprojekte mit einer Gesamtkapazität von fast einem Gigawatt seien dort den Angaben zufolge im Bau.RWE gehe den richtigen Weg und baue die zukunftsträchtigen grünen Energien weiter aus. Das Potenzial werde am Markt nach wie vor unterschätzt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link