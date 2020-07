Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Die RWE-Aktie habe sich vom Corona-Tief sehr gut erholt. Charttechnisch sehe es sehr gut aus. Jetzt stehe der Ausbruch kurz bevor. Eine Erholung in Richtung des Mehrjahreshochs bei 34,44 Euro scheine zeitnah möglich, denn auch von der Analysten-Seite komme nun einmal Schwung. Heute habe Goldman Sachs eine neue Kaufempfehlung ausgesprochen - man belasse RWE auf der Conviction Buy List mit einem Kursziel von 38,50 Euro. RWE sei für die Zukunft gut gerüstet. Den Kohleausstieg dürfte der Konzern verkraften. Man habe sich auf erneuerbare Energien zurückbesonnen. RWE sei auch für den Megatrend Wasserstoff gut gerüstet - man sehe hier riesiges Potenzial.Langfristig kann man also von guten Aussichten für RWE sprechen. Die Zahlen dürften im Gegensatz zu vielen Konzernen auch kurzfristig unter der Coronakrise nicht so stark leiden. Deswegen dürfte die RWE-Aktie schnell in Richtung des Hochs gehen, so Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2020)Die vollständige Analyse von Maximilian Völkl, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,82 EUR -0,90% (07.07.2020, 14:32)