Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,62 EUR -2,38% (24.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,25 EUR -3,20% (24.02.2020, 20:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im Zuge der zunehmenden Angst im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe es am Montag auch die Aktie der zuletzt extrem starken RWE erwischt. Der Titel habe 2,4 Prozent auf 33,62 Euro verloren. Dennoch sei die Aktie damit noch immer der fünftbeste Wert des Tages im DAX gewesen. In der vergangenen Woche habe der Versorgertitel noch bei 34,64 Euro ein neues Mehrjahreshoch erreicht.Dass sich die RWE-Aktie auch am heutigen Tag noch relativ gut habe behaupten können, würden Beobachter zum Teil auf die "Risk-off"-Haltung von Investoren zurückführen, von der als defensiv geltende Sektoren wie Versorger und Immobilien für gewöhnlich profitieren würden. Bei RWE komme der Übergang zu einem auf erneuerbare Energie setzenden Stromanbieter hinzu, der die Gewinne antreiben dürfte, habe es zuletzt geheißen.Und auf diesem Gebiet gebe der DAX-Konzern auch weiter Gas. RWE wolle vor der spanischen Atlantikküste eine schwimmende Windkraftanlage testen. Schwimmende Plattformen seien eine Möglichkeit, Windräder auch in tiefen Gewässern zu errichten, habe RWE am Montag mitgeteilt. Partner bei dem Projekt vor der Küste des Baskenlandes sei das spanische Bauunternehmen Saitec Offshore Technologies. Die Windturbine solle auf einem katamaran-ähnlichen Schwimmkörper aus vorgefertigten Betonteilen errichtet werden.DER AKTIONÄR bleibe weiter zuversichtlich und rate, dabei zu bleiben. Sollte es im Zuge der allgemeinen Marktkorrektur auch bei der RWE-Aktie zu weiteren Kursverlusten kommen, können dies noch nicht investierte Anleger dann zum Kauf nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: