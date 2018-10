Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (10.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das überraschende Gerichtsurteil zum Rodungsstopp im Hambacher Forst laste weiter stark auf den DAX-Titel. Seit Freitag habe die RWE-Aktie bereits rund 15 Prozent verloren. Die Förderung müsse deutlich gedrosselt werden. Zudem drohe mehr politischer Druck beim Kohleausstieg. Es sei ein gefährlicher Mix.In einer ersten Bewertung rechne der Versorger damit, dass die Kohleförderung am Hambacher Forst von 2019 bis 2021 um jeweils etwa zehn bis 15 Millionen Tonnen reduziert werde. Bislang seien 40 Millionen Tonnen im Jahr gefördert worden - es drohe somit ein Rückgang um bis zu 38 Prozent. Auch in den von Hambach belieferten Kraftwerken werde die Stromproduktion zurückgehen - um neun bis 13 Terawattstunden im Jahr. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe der DAX-Konzern insgesamt 202 Terawattstunden produziert.Das Thema Kohle werde zum Politikum. Bis zur Entscheidung am Hambacher Forst werde viel Zeit vergehen, wann Deutschland tatsächlich aus der Kohleverstromung aussteige, bleibe völlig offen. Diese Unsicherheit drücke aber auf die RWE-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: