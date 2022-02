Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Erholung an den Börsen werde auch von den Versorgern mit angetrieben. RWE führe den DAX am Freitag mit einem deutlichen Plus von rund sieben Prozent an. Durch den Krieg in der Ukraine rücke das Thema Energiesicherheit ins Visier, zudem könnte der Ausbau von Alternativen zu Öl und Gas wieder in den Vordergrund rücken.Deutschland sei stark abhängig von russischem Gas. Alternativen seien gefragt, wenn diese Abhängigkeit verringert und die Energiesicherheit verbessert werden sollten. Insgesamt stehe langfristig ein Umbau der europäischen Energieversorgung an, habe DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater gesagt. Der von Russland ausgehende Angriffskrieg in der Ukraine ändere die geopolitischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für Europa grundlegend.Spekulationen um eine Verlängerung der Laufzeiten von Kohlekraftwerken zur vorübergehenden Deckung von Defiziten hätten am Freitag die Runde gemacht. Gleichzeitig dürfte die Politik den Ausbau der Erneuerbaren Energien forcieren. Die bereits vor dem Kriegsausbruch hohen Strom- und Gaspreise könnten zunächst weiter steigen.Laut Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets müsse hinterfragt werden, dass Deutschland bei der Energiewende im Gegensatz zu vielen Nachbarländern, die Atomstrom bevorzugten, als Brückentechnologie auf Erdgas setzen wolle. "Russisches Gas oder LNG-Erdgas aus Fracking-Quellen ist die Wahl zwischen Pest und Cholera", meine Stanzl. "Die aktuelle Situation wirft die Frage auf, ob sich Deutschland den Ausstieg aus dem Atomstrom und der Kohle überhaupt noch leisten kann."Auch auf dem neuen Mehrjahreshoch bleibt die RWE-Aktie ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)