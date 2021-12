Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,05 EUR -0,48% (07.12.2021, 15:41)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,15 EUR -0,17% (07.12.2021, 15:27)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne der Versorgertitel am Dienstag nicht von der guten Stimmung profitieren. RWE trage vielmehr die rote Laterne im DAX. Sorgen müssten sich Anleger deshalb aber nicht machen. RWE arbeite derweil unbeirrt weiter an seiner neuen grünen Strategie.So baue der DAX-Konzern seine Ambitionen im Geschäft mit Wasserstoff weiter aus. Der russische Gaskonzern Novatek solle "blauen" Ammoniak und Wasserstoff liefern, habe es am Dienstag in einer Mitteilung geheißen. Eine entsprechende Absichtserklärung habe die RWE-Tochter Supply and Trading unterzeichnet.Novatek erforsche demnach, ob es in der sibirischen Jamal-Region Wasserstoff und "blauen" Ammoniak aus Erdgas gewinnen könne. Diese solle Novatek dann an RWE und seine Kunden in Deutschland und Europa liefern. Zudem möchten beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit im Geschäft mit Flüssiggas ausbauen.Der Energiekonzern baue sein grünes Portfolio Stück für Stück weiter aus. Trotz des schwachen Tags am heutigen Dienstag sei auch das Chartbild nach wie vor aussichtsreich. Da auch die Bewertung noch günstig ist, bleibt die RWE-Aktie ein klarer Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link