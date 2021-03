Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,69 EUR +2,23% (04.03.2021, 11:14)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,77 EUR +2,02% (04.03.2021, 11:00)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie habe zuletzt eine schwierige Phase hinter sich. Aktuell kämpfe der DAX-Titel mit der 30-Euro-Marke, die schon überwunden geglaubt gewesen sei. Derweil arbeite der deutsche Versorger aber unbeeindruckt am Wandel zum Anbieter grüner Energien. Gerade beim Offshore-Wind habe RWE ambitionierte Pläne.Vor allem in Übersee wolle RWE künftig auch riesige Windparks auf offener See bauen. "Wir wollen unsere Kompetenz in der Offshore-Windenergie auch nach Asien und in die USA exportieren", so Anja-Isabel Dotzenrath, Chefin von RWE Renewables, im Handelsblatt. "Als neue Märkte für Offshore-Windenergie haben wir Japan, Südkorea, Taiwan und die USA identifiziert." Seit dem E.ON-Deal zur Aufteilung von innogy sei RWE weltweit die Nummer 2 bei Offshore-Wind. Diese Position solle durch die Expansion verteidigt werden.Die Strategie von RWE sei richtig. Größe sei ein wichtiges Erfolgskriterium im Offshore-Windbereich. An der Börse sei nach der Rally der vergangenen Monate aktuell jedoch eine schwere Phase für grüne Energien gekommen. Das treffe auch RWE. Langfristig würden die Aussichten zwar glänzend bleiben. Anleger sollten nun aber den Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: