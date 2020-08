Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Energiekonzern RWE habe seinen Ausblick für das laufende Jahr trotz Corona-Krise bestätigt. Auch am Dividendenziel würden die Essener weiterhin festhalten. RWE komme nach eigener Aussage gut durch die Corona-Krise und verzeichne deutliche Ergebniszuwächse.Im ersten Halbjahr habe RWE ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,8 Milliarden Euro erzielt. Auf Pro-Forma-Basis sei das ein Plus von 18 Prozent. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei der Zuwachs noch größer gewesen mit 33 Prozent, das EBIT habe in den ersten sechs Monaten bei 1,1 Milliarden Euro gelegen.Das bereinigte Nettoergebnis habe bei 795 Millionen Euro gelegen. Hier liege allerdings keine entsprechende Pro-Forma-Zahl zum Vergleich vor. Bei den Pro-Forma-Zahlen handle es sich um Vergleichszahlen, die errechnen würden, wie der Konzern im Vorjahreszeitraum abgeschnitten hätte, wenn der Deal mit E.ON bereits damals umgesetzt gewesen wäre. Erst seit Juni sei die Transaktion komplett.Das bereinigte EBITDA solle 2020 nun am oberen Ende der Prognosespanne zwischen 2,7 und 3,0 Milliarden Euro liegen, das bereinigte EBIT bei 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro. Für das bereinigte Nettoergebnis peile der Konzern eine Spanne zwischen 850 Millionen und 1,15 Milliarden Euro an. An der geplanten Anhebung der Dividende auf 0,85 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr halte das Unternehmen ebenfalls fest.Anleger lassen die Gewinne beim Versorger weiter laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link