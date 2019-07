Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,89 EUR +1,06% (04.07.2019, 14:22)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,90 EUR +0,97% (04.07.2019, 14:34)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem Zitat in der "Rheinischen Post" habe der RWE-Chef Rolf Martin Schmitz zuletzt für Aufsehen gesorgt. Neben Klimaschützern und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder fordere nun auch der erste Stromproduzent einen schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung. Doch was stecke hinter der plötzlichen 180-Grad-Wende des Konzernlenkers?Braunkohle sei weiterhin der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung von RWE. Da aber die Preise für CO2-Emissionsrechte stark gestiegen seien, rechne sich die Stromgewinnung durch Braunkohle immer weniger. Hinzukämen die gesunkenen Preise an den Strombörsen. RWE könnte daher auf einen schnelleren Kohleausstieg drängen, um Entschädigungszahlungen für das Abschalten der Kraftwerke vorzeitig zu erhalten.RWE verdiene mit konventioneller Energieerzeugung weiterhin einen Großteil der Gewinne, jedoch habe das Unternehmen den Ernst der Lage erkannt und setze mit dem innogy-Deal auf erneuerbare Energien. Zwar stehe die entscheidende Genehmigung der EU noch aus, eine Zustimmung bleibe jedoch - wenn auch unter Auflagen - wahrscheinlich.Bereits investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: