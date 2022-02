Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch den Krieg in der Ukraine sei das Thema Versorgungssicherheit wieder stärker auf die Agenda der Anleger gerückt. Aus der Politik gebe es deshalb bereits Stimmen, dass die Laufzeiten für Atomkraftwerke in Deutschland verlängert werden sollten. Die beiden großen Versorger E.ON und RWE würden dies aber ablehnen."Der Gesetzgeber hat vor Jahren entschieden, dass Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat. Ein Weiterbetrieb unseres Kernkraftwerks Isar 2 über den gesetzlichen Endtermin 2022 hinaus ist für uns kein Thema. Kurz vor Abschalten in Deutschland eine Debatte darüber zu starten, ist befremdlich", habe ein E.ON-Sprecher der "Rheinischen Post" gesagt. Zuvor habe etwa der frühere EU-Kommissar Günther Oettinger von der CDU eine Verlängerung der Laufzeiten gefordert, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren."Das Thema Kernkraft ist in Deutschland vom Tisch. Kurzfristig wäre es gar nicht möglich, die Kernkraftwerke wieder hochzufahren", habe auch RWE auf eine frühere Aussage von Konzernchef Markus Krebber verwiesen. Auch der dritte deutsche Atomkonzern EnBW habe hinsichtlich eines längeren Betriebs abgewinkt.RWE bleibt dabei der Favorit des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 28.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link