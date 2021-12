Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,41 EUR -0,17% (15.12.2021, 08:54)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,31 EUR -0,41% (14.12.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz des noch immer aussichtsreichen Chartbilds komme die RWE-Aktie derzeit nicht in die Gänge. Dabei seien die Aussichten für den Versorger angesichts des Umbaus hin zu Erneuerbaren Energien weiter gut. Auch vonseiten der Analysten komme nach wie vor Unterstützung.Mit dem Kapitalmarkttag, der Ampel-Koalition und dem Zuschlag für einen Windpark vor der dänischen Küste habe es zuletzt mehrere Kurstreiber für RWE gegeben, so Bernstein-Expertin Deepa Venkateswaran. Das Portfolio des DAX-Konzerns entwickele sich gut und die aktuelle Bewertung der Aktie stelle einen guten Einstiegszeitpunkt dar. Sie habe das Kursziel von 46,00 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen.Auf dem aktuellen Niveau sehe die Expertin damit ein Kursziel von rund 40 Prozent. Zunächst einmal gelte es für die RWE-Aktie allerdings, sich nachhaltig von der 34-Euro-Marke zu lösen. Nach dem eigentlich starken Kaufsignal, das Ende November durch den Sprung über diese Hürde ausgelöst worden sei, habe der Titel zuletzt stagniert. Auch positive Nachrichten könnten derzeit keine neuen Impulse für steigende Kurse liefern.Langfristig orientierte Anleger geben deshalb nach wie vor kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link