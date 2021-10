XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

30,67 EUR +0,39% (01.10.2021, 15:48)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Probleme rund um den Hambacher Forst dürften vielen RWE-Anlegern noch gut im Gedächtnis sein. Nun gebe es wegen des Braunkohle-Abbaus erneut Probleme mit Klimaschutz-Aktivisten. Im Fokus stehe diesmal der Tagebau Garzweiler II bei Erkelenz. Der erneute Vorfall sei ärgerlich, dürfte jedoch keine nachhaltigen Auswirkungen auf den Aktienkurs von RWE haben. Dennoch sei der DAX-Titel zuletzt unter Druck gekommen. Belastend würden dabei die wieder steigenden Anleiherenditen wirken. Traditionell würden sich Versorger wegen ihres hohen Kapitalbedarfs und hoher Schulden im Umfeld steigender Zinsen schwertun. Dennoch bleibe es dabei: Der Umbau zum Green-Tech-Konzern sollte deshalb künftig eine höhere Bewertung rechtfertigen, weshalb RWE auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" bleibe, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:30,58 EUR -0,36% (01.10.2021, 16:03)