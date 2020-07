Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,97 EUR +0,72% (06.07.2020, 10:42)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,05 EUR +1,17% (06.07.2020, 10:27)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) ein Kauf.Im freundlichen Marktumfeld stehe die RWE-Aktie unmittelbar vor dem Ausbruch. Das bisherige Corona-Erholungshoch bei 32,38 Euro könnte zeitnah überwunden werden. Für neuen Schwung könnte auch der Megatrend Wasserstoff sorgen. Der Versorger wolle bei der Zukunftstechnologie eine wichtige Rolle spielen."Das Potenzial für Wasserstoff ist riesig - und RWE rechnet sich in dem Geschäft große Chancen aus", habe Konzernchef Rolf Martin Schmitz dem "Handelsblatt" gesagt. "Für uns ist Wasserstoff ein großes Thema." Sowohl bei der Produktion als auch beim Handel von Wasserstoff könnte sich RWE demnach engagieren."RWE ist für das Geschäft sehr gut positioniert", so Schmitz. "Wir haben viel Knowhow im Konzern, das uns einen Vorteil beim Geschäft mit Wasserstoff verschafft." Durch die Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien könne der Konzern grünen Wasserstoff produzieren. Die Gasspeicher könnten den Wasserstoff laut Schmitz speichern, die Trading-Abteilung für den Import von grünem Wasserstoff sorgen, da die Produktion in Deutschland hier nicht ausreichen dürfte.Der DAX-Titel bleibt ein Kauf, zumal auch das starke Chartbild für einen Kauf spricht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: