Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,93 EUR -5,91% (24.05.2022, 13:53)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,82 EUR -5,77% (24.05.2022, 13:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Minus sei die RWE-Aktie am Dienstag das Schlusslicht im DAX . Sorgen über eine Sondersteuer in Großbritannien würden zahlreiche Versorger belasten, die in dem Land aktiv seien. Anleger sollten nach den neuen Mehrjahreshochs in den vergangenen Tagen aber wegen des Rücksetzers nicht in Panik geraten.Laut einem Bericht der "Financial Times" könnte eine sogenannte "Windfall Tax" eingeführt werden. So werde eine Sondersteuer auf außerordentlich hohe Gewinne von Versorgern durch den Energiepreisanstieg der vergangenen Monate bezeichnet. Der britische Finanzminister Rishi Sunak solle dem Bericht zufolge den Auftrag für die Planung einer solchen Abgabe gegeben haben.Bereits Anfang Juni könne es demnach etwas Offizielles geben, noch sei eine Entscheidung aber nicht getroffen. Dennoch würden die in Großbritannien tätigen Versorger am Dienstag stark unter Druck geraten. Die britischen Konzerne Drax, Centrica und SSE würden teils sogar zweistellig verlieren, doch auch RWE und Uniper hätten ein Geschäft in dem Land und würden deshalb rund sechs Prozent einbüßen.Anleger, die noch nicht investiert sind, können den Rücksetzer deshalb zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link