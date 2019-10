Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

27,31 EUR +0,70% (11.10.2019, 10:07)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

27,25 EUR +0,44% (11.10.2019, 09:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Dank der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien gelte RWE als Gewinner des milliardenschweren innogy-Deals, der die deutsche Energiebranche durcheinandergewirbelt habe. Doch seit Wochenbeginn stehe die Aktie unter Druck. Eine skeptische Analystenstimme und Aussagen zum Hambacher Forst würden auf die Stimmung drücken.2019 habe die RWE-Aktie vom Rausch der Erneuerbaren Energien profitiert, so Analyst Adam Dickens von der HSBC. Sobald RWE im kommenden Jahr als etablierter Konzern für Erneuerbare gesehen werde, würden Anleger aber erkennen, dass dieser Bereich auch Schwächen habe. Seine Einstufung laute deshalb "reduce" - das Kursziel habe Dickens aber von 21 auf 24 Euro angehoben.Sorgen mache auch weiter die Zukunft des Hambacher Forsts. "Der Erhalt ist politisch und gesellschaftlich gewünscht und auch wir wollen ihn machbar machen", habe Konzernchef Rolf Martin Schmitz der WAZ gesagt. Technisch sei das machbar, der Aufwand wäre aber enorm. "Wir brauchen dafür eine ganz neue Braunkohleplanung, die 10 bis 15 Jahre dauert und sehr viel Geld kostet. Wenn das so gewünscht ist, machen wir es."Anleger lassen die Gewinne bei RWE deshalb laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: