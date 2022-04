Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle die RWE-Aktie am Freitag zu den schwächsten Werten im DAX . Schuld daran sei am Tag nach der Hauptversammlung aber lediglich der Dividendenabschlag. Anleger müssten sich also keine Sorgen machen. Die Vorschläge des aktivistischen Investors Enkraft seien derweil klar abgelehnt worden.Über 97 Prozent hätten auf der Hauptversammlung die vorgeschlagene Abspaltung des Braunkohlegeschäfts abgelehnt, habe RWE mitgeteilt. Enkraft habe die Forderung vorgebracht und eine entsprechende Abstimmung auf die Tagesordnung setzen lassen. Außerdem sei der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen als Aufsichtsratsmitglied berufen worden. Auch an seiner Eignung habe Enkraft Kritik geübt und einen Alternativkandidaten ins Rennen geschickt.Die Führungsgremien von RWE hätten den Aktionären empfohlen, den Beschlussantrag von Enkraft zur Abspaltung des Braunkohlegeschäfts abzulehnen. Für die Option, das Geschäft in eine Stiftung zu überführen, habe sich das Management aber offen gezeigt. Auch andere Anteilseigner hätten sich bereits gegen den Vorschlag von Enkraft ausgesprochen, das Management allerdings auch kritisiere.Der vom Vorstand vorgeschlagenen Dividende von 90 Cent je Anteil für 2021 habe die Hauptversammlung derweil zugestimmt. Entsprechend werde die Aktie heute ex-Dividende gehandelt und verliere zum gestrigen Schlusskurs 2,2 Prozent.Das aktuelle Niveau lädt noch immer zum Kauf ein, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)Mit Material von dpa-AFX