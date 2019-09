Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorger RWE sei tief verwurzelt im Ruhrgebiet. Viele Kommunen seien nach wie vor mit teils großen Aktienpaketen am DAX-Konzern beteiligt. Doch der Absturz nach der Atomkatastrophe in Fukushima und die Unsicherheiten bezüglich der Dividende hätten RWE in den vergangenen Jahren Kritik eingebracht. Die Stadt Bochum sei nun komplett ausgestiegen.Am Donnerstag habe ein Sprecher der Bochumer Stadtwerke erklärt, dass die Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) die restlichen 2,2 Millionen RWE-Aktien verkauft habe. Der Veräußerungsgewinn liege demnach bei rund 35 Millionen Euro. Bereits vor drei Jahren habe die Stadt entschieden, die 1-Prozent-Beteiligung (etwa 6,6 Millionen Aktien) an RWE nach und nach zu verkaufen.Seit dem Beschluss der Stadt Bochum habe sich die RWE-Aktie allerdings stark entwickelt. Anfang 2016 habe der DAX-Titel noch bei rund zehn Euro notiert - inzwischen stehe die Aktie mehr als zweieinhalb Mal so hoch. Mit dem innogy-Deal besinne sich RWE zudem wieder auf Erneuerbare Energien - und habe damit trotz Atom- und Kohleausstieg wieder eine Zukunft.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät Anlegern allerdings dazu, keine Stücke aus der Hand zu geben. RWE sei der Profiteur der Veränderungen in der deutschen Energiebranche. Als "grüner Versorger" wäre eine deutlich höhere Bewertung drin. Ein neues Mehrjahreshoch sollte zeitnah möglich sein. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: