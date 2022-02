Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,55 EUR +4,02% (17.02.2022, 14:40)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,60 EUR +4,66% (17.02.2022, 14:26)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (17.02.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE habe heute den im November 2021 gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 erhöht. Dank eines besseren Marktumfelds, was eine kryptische Formulierung für sehr hohe Strompreise sei, habe die Geschäftsleitung die Prognose für das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) für den Konzern um rund 10% von EUR 3,3 bis 3,6 Mrd. auf EUR 3,6 bis 4,0 Mrd. angehoben. Dies stamme zwar mehrheitlich aus dem Bereich Wasserkraft/Biomasse/Gas, aber auch die Kohle und Kernkraftwerke würden ein nicht zu vernachlässigendes Schäuflein dazu beitragen. Der bereinigte Nettogewinn werde bei EUR 1,3 bis 1,7 Mrd. erwartet (zuvor EUR 1,1 bis 1,4 Mrd.), also doch rund 20% mehr als zuvor. Die Dividende für 2022 sei mit EUR 0,90 je Aktie bestätigt worden.Die neue Jahresprognose liege deutlich über den Markerwartungen von EUR 3,5 Mrd. beim EBITDA und EUR 1,3 Mrd. beim Nettogewinn. Auch wenn die Kernkraftwerke Ende dieses Jahres abgeschaltet werden und damit Teile der neuen Gewinnerwartungen als Einmaleffekte klassifiziert werden könnten, zeige sich, dass selbst behäbige und langfristig absicherndende Versorger wie RWE von kurzfristigen Strompreisrallyes profitieren könnten.Unsere letzte Empfehlung für die RWE-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der RBI. (Analyse vom 17.02.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity