Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RWE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) charttechnisch unter die Lupe.Passend zur Ausbruchssituation beim STOXX Europe 600 Utilities się auch die RWE-Aktie per Ende März auf den höchsten Stand seit 2015 geklettert. Das neue Verlaufshoch (24,54 EUR) bestätige den Erholungstrendkanal der letzten Jahre (Begrenzungen akt. bei 18,46 EUR bzw. 31,31 EUR). Aus charttechnischer Sicht gelte damit auch das in den letzten anderthalb Jahren ausgeprägte, aufsteigende Dreieck als nach oben aufgelöst. Typischerweise handele es sich bei dieser Formation um ein klassisches Konsolidierungsmuster, das eine Fortsetzung des zuvor beschriebenen Haussetrends nahelege. DerAusbruch auf der Oberseite werde dabei durch eine Reihe von quantitativenIndikatoren untermauert. Hervorheben möchten die Analysten an dieser Stelle die Relative Stärke nach Levy. Bei Heranziehen der Standardeinstellungen von Levy (27 Wochen) weise die RWE-Aktie aktuell sogar den höchsten RS-Koeffizienten aller DAX-Titel auf. Das nächste Anlaufziel würden nun die Hochs von 2014 bei rund 30 EUR darstellen, deren Bedeutung durch ein Fibonacci-Level (30,76 EUR) zusätzlich untermauert werde. Als Stopp-Loss könnten Anleger das Märztief bei 20,91EUR heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:23,85 EUR +0,51% (09.04.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:23,85 EUR +0,04% (10.04.2019, 09:12)