Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,95 EUR +1,68% (07.01.2021, 12:20)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

36,86 EUR +0,82% (07.01.2021, 12:05)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Lange hätten die Anleger bei RWE darauf warten müssen. Immer wieder habe die Aktie im vergangenen Jahr den massiven Widerstandsbereich zwischen 35 und 35,50 Euro getestet. Am Mittwoch sei nun aber endlich der ersehnte Ausbruch gelungen. Das locke neue Käufer an: Nach dem Befreiungsschlag steige der Kurs auch am Donnerstag weiter.Erstmals seit 2012 habe die RWE-Aktie damit heute wieder über der 37-Euro-Marke notiert. Dank der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien würden auch die Aussichten weiterhin stimmen. Mit dem Wahlsieg der Demokraten in Georgia stünden die Chancen gut, dass die Förderprogramme für Windkraft und Co in den USA noch üppiger ausfallen würden als erwartet. In Europa sorge der Green New Deal ohnehin bereits für Euphorie in der Branche.Mit dem neuen Mehrjahreshoch habe die RWE-Aktie ein massives Kaufsignal generiert. Der Boom rund um Windkraft und Co dürfte aber noch höhere Kurse möglich machen. Die Bewertung bleibe attraktiv. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie: