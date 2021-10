Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Versorgertitel komme weiter nicht richtig in Fahrt. Mit den Verlusten am Montag nähere sich die RWE-Aktie vielmehr wieder der wichtigen 30-Euro-Marke, welche die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors der vergangenen Monate darstelle. Derweil habe sich RWE-Chef Markus Krebber erneut zur Zukunft der Energiebranche geäußert.Krebber rechne für die Endverbraucher damit, "dass Strom und Gas in den nächsten Jahren teurer werden". Wie stark der Anstieg ausfallen werde, lasse sich heute noch nicht sagen, habe er der "Rheinischen Post" gesagt. "Die derzeitige Explosion der Börsenpreise hat keiner erwartet", habe er hinzugefügt.Dafür gebe es mehrere Gründe. "Der vergangene Winter war sehr kalt, das Windjahr war schwach, so dass Gaskraftwerke oft einspringen mussten. Es wurde weniger Flüssiggas nach Europa geliefert, und wir sehen weltweit einen Anstieg der Nachfrage aus der Wirtschaft, die nach Corona wieder voll angesprungen ist", habe Krebber zusammengefasst.Russland produziere so viel Gas wie in den Vorjahren, habe Krebber klargestellt. "Doch wegen der hohen Nachfrage aus Asien und in Russland selbst kommt weniger in Europa an."RWE stehe durch den Wandel der Energiewelt vor großen Herausforderungen. Der DAX-Konzern sei zwar auf dem richtigen Weg, doch an der Börse spiegele sich das derzeit nicht wider. Dennoch würden der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Bewertung für die RWE-Aktie sprechen.Anleger bleiben deshalb an Bord und setzen darauf, dass die 30-Euro-Marke verteidigt wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)