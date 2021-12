Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (21.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Am Dienstag sei der Versorgertitel wieder in den Bereich der jüngst erreichten Mehrmonatshochs geklettert. Für die langfristige Kursentwicklung bleibe aber nach wie vor der Ausbau der Erneuerbaren Energien entscheidend. RWE-Chef Markus Krebber nehme hier nun auch die neue Bundesregierung in die Pflicht."Die Zeit drängt", fordere Krebber im "Handelsblatt", dass den Ankündigungen nun bald Taten folgen würden. "Wenn Deutschland die Ziele für 2030 erreichen will, braucht es Ende nächsten Jahres Klarheit über alle relevanten Rahmenbedingungen." Das gelte sowohl für den Ausbau der Erneuerbaren als auch für die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für die Netze.Der Konzernchef fordere vor allem Tempo beim Ausbau, zeige sich bei der Art aber flexibel. "Es muss alles gebaut werden, was geht: Windenergie offshore und onshore, Solarenergie, Speicher." Die größte Herausforderung sei derweil der Bau von Gaskraftwerken, welche später auf Wasserstoff umgestellt werden könnten: "Wir brauchen deutlich mehr Gaskraftwerke." Außerdem gelte für Krebber: Erst wenn die Versorgung garantiert sei, könne der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen werden.Die RWE-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link