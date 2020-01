Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit dem Verkauf der Tochter innogy an E.ON hae sich RWE eine komplett neue Konzernstrategie gegeben. Der Essener Versorger fokussiere sich neben den konventionellen Energien auch wieder auf Erneuerbare Energien. Konzernchef Rolf Martin Schmitz stelle derweil in Frage, ob er langfristig noch der richtige Chef sei und stelle ein Ende seiner Tätigkeit in Aussicht. 2021 laufe der Vertrag von Schmitz aus. "Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, um den Job in jüngere Hände zu geben", habe er dem "Spiegel" gesagt. Er sei nie im Ausland tätig gewesen und die Ausrichtung auf Erneuerbare Energien sei ein sehr internationales Geschäft. Als möglicher Nachfolger gelte laut "Rheinische Post" Finanzchef Markus Krebber. Dieser habe die Transaktion mit E.ON maßgeblich mitgestaltet und sei deshalb ein sehr guter Kandidat für den Vorstandsvorsitz.RWE sei auf dem richtigen Weg. Davon dürfte der Versorger auch unter neuer Führung nicht abkommen. Ob der Bau von neuen Windrädern in Deutschland wieder vorangetrieben werde, erscheine dagegen aufgrund der vielen Hindernisse auch von politischer Seite fraglich. Doch international gehe die Expansion weiter. Anleger sollten die Gewinne bei RWE deshalb weiterhin laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link