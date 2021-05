Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Wandel hin zu mehr Erneuerbaren Energien stehe beim Essener Versorger ganz oben auf der Agenda. Auch wenn RWE mittlerweile bereits viele Fortschritte gemacht habe, bleibet ein weiter Weg. In Großbritannien habe der deutsche Energiekonzern nun ein Kompetenzzentrum für Technologien zur Dekarbonisierung gegründet.Der Start des "Net-Zero"-Kompetenzzentrums in Wales stelle eine wichtige Initiative zur Dekarbonisierung der walisischen Industrie dar, habe es von RWE geheißen. Herzstück solle das Gaskraftwerk Pembroke sein. Dazu solle das Know-how von RWE bei Offshore-Wind, Gaskraftwerken und Wasserstoff-Geschäft genutzt werden, um Möglichkeiten zur Klimaneutralität aufzuzeigen. Vor allem die Erzeugung von grünem Wasserstoff, entsprechende Machbarkeitsstudien für eine Elektrolyse-Anlage am Standort Pembroke, die Dekarbonisierung des dortigen Kraftwerks sowie die Entwicklung von schwimmenden Offshore-Windanlagen stünden im Fokus.RWE unternehme viel, um eine tragende Rolle bei Erneuerbaren Energien einzunehmen. Das Kompetenzzentrum sei ein weiterer Schritt. Auch wenn der Weg noch weit bleibe, der Wandel dürfte auch an der Börse gewürdigt werden. Anleger sollten weiter an Bord bleiben und den Stopp bei 29,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: