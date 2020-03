Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im wechselhaften Marktumfeld gehöre RWE am Mittwoch zu den stärksten Aktien im DAX. Die RWE-Aktie könne sich damit weiter von den Tiefstständen knapp über der 20-Euro-Marke lösen. Schwung würden erneute Insiderkäufe liefern - der Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz habe weiter zugekauft.Wie der Versorger heute gemeldet habe, habe Schmitz bereits gestern zu Kursen von 22,58 Euro zugekauft. Insgesamt hätten seine Käufe ein Volumen von 37.257 Euro. Gerade in Zeiten der Krise, in denen viele Anleger verunsichert seien, wie widerstandsfähig die Konzerne gegen die Corona-Pandemie seien, sei ein Insiderkauf ein starkes Zeichen. Und Schmitz sei nicht das erste Mal tätig geworden.Seit dem 16. März sei es bereits die vierte Meldung über einen Zukauf. Bislang habe Schmitz bereits Aktien im Wert von knapp 440.000 Euro gekauft. Auch Finanzchef Markus Krebber sei tätig geworden und habe sein Portfolio um Aktien im Wert von knapp 200.000 Euro aufgestockt. Das zeige, dass auch das eigene Management den Ausverkauf der RWE-Aktien für übertrieben erachte und zeitnah wieder mit einem höheren Kursniveau rechne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: