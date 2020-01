Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

29,84 EUR +1,43% (16.01.2020, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

29,94 EUR +1,56% (16.01.2020, 10:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe sich mit den Ländern mit Braunkohleregionen auf einen Zeitplan für den Kohleausstieg verständigt. Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben einem "Stilllegungspfad" zugestimmt. Die Modalitäten des Ausstiegs seien an der Börse vor allem auch für RWE von großer Bedeutung - wichtige Details würden allerdings noch fehlen.40 Milliarden Euro sollten die Länder an Hilfen für den Strukturwandel bekommen. Noch im Januar solle der Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht und bis Mitte des Jahres verabschiedet werden. "Das ist ein wichtiger Durchbruch für den Klimaschutz", habe Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Es gebe jetzt Planungssicherheit für die Regionen. Bis spätestens 2038 solle der Kohleausstieg gelingen.Für den DAX-Konzern sei derweil klar: Es gebe mehr Geld als gedacht. Zuletzt seien Medienberichte aufgetaucht, nach denen RWE bis zu zwei Milliarden Euro erhalten könnte. Jetzt zahle die Bundesregierung RWE laut Plan sogar 2,6 Milliarden Euro.Der Hambacher Forst bleibe derweil erhalten. Der Wald sei zu einem Symbol der Klimaschützer im Kampf gegen den Kohlestrom geworden. "Wir haben bereits mehrfach unsere Bereitschaft bekräftigt, den Hambacher Forst stehen zu lassen. Dazu bedarf es einer komplett neuen Braunkohleplanung, die einerseits neue Genehmigungen und ein komplett neues Rekultivierungskonzept erfordert, andererseits auch mit erheblichen Kosten verbunden ist", habe RWE-CFO Markus Krebber dem AKTIONÄR bereits vor wenigen Wochen gesagt.Anleger sollten die Gewinne bei der RWE-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link