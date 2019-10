Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (01.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).RWE und E.ON hätten die ersten Transaktionen im Rahmen der im März 2018 geschlossenen umfassenden Vereinbarung vollzogen. So habe RWE seinen 76,8%-igen Anteil an innogy an E.ON übertragen. Gleichzeitig habe E.ON sein Erneuerbare Energien-Geschäft sowie die Minderheitsbeteiligungen an den AKWs Emsland und Grundremmingen an RWE übertragen. Zudem habe E.ON eine Kapitalerhöhung durchgeführt und die neuen Aktien (440 Mio. Stück) an RWE übertragen. Damit sei RWE nun mit 16,7% größter Einzelaktionär von E.ON. RWE bezeichne den E.ON-Anteil als Finanzbeteiligung. Eine Aufstockung erachte der Analyst als unwahrscheinlich. Nach seiner Einschätzung werde RWE die E.ON-Aktien nach Ablauf der Stillhalteperiode je nach Opportunität kursschonend veräußern, um das eigene Wachstum zu finanzieren.Trotz des vollständigen Verkaufs der innogy-Beteiligung würden das Erneuerbare Energien-Geschäft, das Gasspeichergeschäft sowie die KELAG-Beteiligung der ehemaligen Tochtergesellschaft wirtschaftlich weiterhin bei RWE bleiben. In den wichtigen Ergebnisträger der "neuen RWE" (60% des Konzern-EBITDA), die Erneuerbare Energien (EE), wolle der Konzern zukünftig 1,5 Mrd. Euro p.a. investieren (netto) und mit Partnern das Erneuerbare Energien-Portfolio (brutto) um 2 bis 3 (per 31.08.2019 pro forma: 9,5) Gigawatt p.a. ausbauen. Ausgehend von der Dividendenindikation für 2019 (0,80 Euro je RWE-Aktie) solle die Dividende langfristig leicht steigen. Der Analyst sehe RWE nun deutlich zukunftsträchtiger aufgestellt (Abhängigkeit von Kernenergie und Braunkohle deutlich reduziert).Das Votum für die RWE-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 29,00 Euro. (Analyse vom 01.10.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:28,19 EUR -1,61% (01.10.2019, 11:32)