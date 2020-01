Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.RWE befinde sich derzeit im Wandel vom Kohlekonzern zum "grünen Versorger". Mit der Zerschlagung von innogy sei hier ein erster wichtiger Schritt bereits abgeschlossen. Zur Finanzierung sei der DAX-Konzern allerdings auch abhängig von der Entschädigung für den Kohleausstieg.RWE sei mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier weitgehend handelseinig, schreibe die "Rheinische Post". Bis zu 2 Mrd. Euro dürfte der deutsche Energiekonzern demnach an Entschädigung erhalten. Zudem solle es Millionen für die Arbeitnehmer geben, die ihren Job verlieren würden. An der Börse komme der Bericht gut an. 2 Mrd. Euro wären deutlich mehr als am Markt erwartet.Solle die Energiewende gelingen, sei RWE ein wichtiger Schlüssel. Mit den Kompensationen könnte dem Energiekonzern der Wandel zum "grünen Versorger" tatsächlich gelingen. Das brauche zwar noch Zeit, sei jedoch ein wesentlicher Kurstreiber. Höhere Entschädigungen könnten der RWE-Aktie nun nach der Verschnaufpause zudem wieder den Weg nach oben weisen. Anleger könnten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:28,90 EUR +4,90% (10.01.2020, 12:00)