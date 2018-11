Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Kohleausstieg bleibe komplex. Unternehmen, Politik und Umweltschützer könnten sich bisher weder auf die Art noch auf den Zeitpunkt einigen. Für RWE gehe es bei dem Thema um Milliarden. Klar, dass RWE-Chef Rolf Martin Schmitz deshalb auch harte Worte finde. Der jüngste Vorschlag der SPD sei ohnehin kaum tragbar. Die SPD-Bundestagsfraktion wolle den Versorgern keine Entschädigung für die Abschaltung von Kohlekraftwerken aus Klimaschutzgründen zahlen.Es bleibe eine schwierige Situation. Einerseits müsse die Energiewende aus Klimagründen vorangetrieben werden, andererseits wirke eine Enteignung völlig relaitätsfremd. Ein Kompromiss müsse her. Klar sei aber, dass der Kohleausstieg ein Politikum bleibe.Die RWE-Aktie bleibt deshalb was für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR setze ein Abstauberlimit bei 18,10 Euro in den Markt. (Analyse vom 28.11.2018)