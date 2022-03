Mit Material von dpa-AFX



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ein Kauf.Der Energiekonzern RWE stelle sich gegen die von einem aktivistischen Investor geforderte Abspaltung des Kohlegeschäfts. Vorstand und Aufsichtsrat würden empfehlen, einen entsprechenden Beschlussantrag von Enkraft auf der Hauptversammlung abzulehnen, habe es am Dienstag in einer Stellungnahme des Essener Konzerns geheißen.Eine Abtrennung sei keine strategisch erfolgversprechende Option. Es gebe aussichtsreichere Alternativen, die im Einvernehmen mit der Politik entwickelt werden könnten, wie etwa die Ausgliederung in eine Stiftung.Das Kohlesegment gehöre bei RWE genauso wie das Geschäft mit Atomenergie nicht zum sogenannten Kerngeschäft, zu dem der Konzern die Bereiche Energiehandel, die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar sowie Wasser, Biomasse und Gas zähle. Enkraft habe bereits im vergangenen Herbst gefordert, das Kohlegeschäft abzuspalten. In den vergangenen Tagen sei die Forderung erneuert und auf die Tagesordnung der virtuellen Hauptversammlung am 28. April gesetzt worden, dort sollten dann die Aktionäre abstimmen. Enkraft halte nach eigenen Angaben 200.000 Inhaberaktien von RWE.Es sei nicht nachvollziehbar, warum Vorstand und Aufsichtsrat für eine baldige Abtrennung der Braunkohleaktivitäten bisher keinen plausiblen Plan ausgearbeitet und kommuniziert hätten, habe Enkraft seine Forderung begründet. Das Segment Kohle- und Kernenergie sei für RWE "nicht nur langfristig ökonomisch vernachlässigbar und ökologisch bedenklich". Sondern die Fortführung führe auch zur Unterbewertung der Gesellschaft am Kapitalmarkt und "behindert den Fokus des Vorstands auf den Ausbau des Kerngeschäfts mit Erneuerbaren Energien".Der Enkraft-Antrag ignoriere den Umstand des hochregulierten politisch relevanten Umfelds und fordere stattdessen eine einseitige unternehmerische Vorfestlegung, die politische und gesamtgesellschaftliche Interessen ausblende und damit alternative Lösungsmöglichkeiten unmöglich mache. Eine Separierung der Braunkohlesparte sei durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag nach Angaben von RWE nur mit Zustimmung des Bundes beziehungsweise des Landes NRW möglich.Enkraft lasse nicht locker, zähle allerdings auch zu den kleineren Anteilseignern des DAX-Konzerns. Anleger sollten sich von dem Störfeuer nicht verunsichern lassen. RWE sei inzwischen gut für die neue Energiewelt gerüstet, was auch die jüngsten Wasserstoff-Deals der Gesellschaft unterstreichen würden.Die RWE-Aktie bleibt ein Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)